Giovane mamma perde la lunga lotta contro la malattia. Vera Farioli è morta a 39 anni, lascia il marito Andrea Corani e una figlia 13enne.

Giovane mamma perde la lunga lotta contro la malattia

La malattia le era stata diagnosticata quando aveva appena 28 anni e una figlia di due anni. Nel tempo aveva ugualmente continuato a seguire la famiglia e le proprie attività. Collaborava inoltre nella gestione della ditta edile della famiglia Farioli, conosciuta nel territorio della valle Antrona, nell’Ossola, e in tutto il Piemonte.

Laureata in Scienze del turismo e della comunità locale all’università Milano Bicocca. Aveva collaborato con un’amica per sostenere bambine peruviane affette da leucemia arrivate in Italia per sottoporsi alle cure dell’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Aveva inoltre aiutato alcune famiglie argentine giunte in zona nello svolgimento delle pratiche necessarie per ottenere la cittadinanza italiana.

Spirito combattivo

Nel corso della malattia Vera Farioli si era sottoposta anche a trattamenti sperimentali prima al Policlinico Gemelli di Roma e successivamente all’Istituto europeo di oncologia di Milano.

Con il marito Andrea Corani aveva avviato un allevamento di cani bullmastiff, passione condivisa dalla coppia.

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