Attualità
Vola dalla tromba delle scale dell’ospedale e muore
Tragedia a Vercelli
Tragedia all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, Massimo Celoria, operatore socio sanitario in servizio al Pronto soccorso, è morto nella mattinata di ieri, giovedì 10 settembre: l’episodio è avvenuto intorno alle 9, quando l’uomo è precipitato all’interno della tromba delle scale della struttura sanitaria. Per lui non c’è stato nulla da fare.
Vola dalla tromba delle scale dell’ospedale e muore
Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per eseguire i rilievi e raccogliere gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto. Gli accertamenti sono ancora in corso e, in questa fase, tra le ipotesi prese in considerazione c’è anche quella di un gesto volontario.
La notizia ha profondamente colpito l’intero ospedale. La direzione dell’Asl Vercelli ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia di Celoria, rivolgendo un pensiero particolare alla figlia e alle persone che gli erano più vicine.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Contenuto sponsorizzato