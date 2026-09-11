Vola dalla tromba delle scale dell’ospedale e muore

Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per eseguire i rilievi e raccogliere gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto. Gli accertamenti sono ancora in corso e, in questa fase, tra le ipotesi prese in considerazione c’è anche quella di un gesto volontario.

La notizia ha profondamente colpito l’intero ospedale. La direzione dell’Asl Vercelli ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia di Celoria, rivolgendo un pensiero particolare alla figlia e alle persone che gli erano più vicine.