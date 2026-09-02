BiellaCronaca
Paura in via Bertodano: scontro tra auto e moto, interviene il 118
Sul posto anche la Polizia
Paura in via Bertodano: scontro tra auto e moto, interviene il 118.
Paura in via Bertodano: scontro tra auto e moto, interviene il 118
Incidente tra auto e moto a Biella, in via Bertodano. Per cause ancora da accertare, un’auto e una moto sono rimaste coinvolte in uno scontro.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia, impegnati nei soccorsi e negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.
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