Tragico frontale tra auto e camion: muore una donna

Tragico frontale tra auto e camion. Una donna di 55 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, venerdì 11 settembre, in un incidente sulla provinciale 87 tra San Benigno Canavese e Chivasso.

Lo scontro si è verificato intorno alle 14.30 in località Le Mure, nella zona di Cascina Bruciata, e ha coinvolto una Fiat Panda e un autoarticolato.

Tragico frontale tra auto e camion

L’urto è stato violentissimo. Dopo l’impatto l’utilitaria è finita nel prato che costeggia la carreggiata, mentre il conducente del mezzo pesante è rimasto praticamente illeso. L’uomo, sotto choc, è stato assistito dai sanitari.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 ed è stato fatto intervenire anche l’elisoccorso. I medici hanno provato a lungo a rianimare la conducente della Panda, ma le ferite si sono rivelate troppo gravi.

La provinciale è stata temporaneamente chiusa nei due sensi di marcia per permettere ai soccorritori di operare e garantire la messa in sicurezza della zona da parte dei vigili del fuoco. I carabinieri si sono occupati di effettuare i rilievi e ora dovranno stabilire l’esatta dinamica del drammatico incidente.

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