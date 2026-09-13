CircondarioCronaca
Muore mentre gioca a padel al Relais Santo Stefano
Tragedia
Muore mentre gioca a padel. Doveva essere un pomeriggio di sport e divertimento e invece si è trasformato in tragedia. Il dramma si è consumato ieri, sabato 12 settembre a Sandigliano.
Muore mentre gioca a Padel
Un uomo si è sentito male mentre stava affrontando una partita sui campi del Relais Santo Stefano. Si è accasciato e poco dopo ha avuto un arresto cardiaco. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorsi.
Le manovre di rianimazione del personale medico sono proseguite a lungo, ma purtroppo si sono rivelate del tutto inutili: l’uomo è morto.
La vittima si chiamava Fabrizio Merlin, aveva 67 anni ed era residente in provincia di Vercelli.
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