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Rissa ai giardini: volano bottigliate

Ancora da chiarire le cause che hanno portato allo scontro in una zona purtropp onota alle cronache cittadine

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rissa ai giardini
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Rissa ai giardini: volano bottigliate. Ennesimo episodio di violenza e degrado ai Giardini Carlo Alberto Dalla Chiesa di via Friuli, a Biella.

Una violenta discussione è degenerata l’altra sera in una zona della città ormai tristemente famose per il susseguirsi di episodio di cronaca.

Rissa ai giardini

Non è ancora nota la causa che ha portato allo scontro, che ha coinvolto svariate persone, tra le quali anche una donna. Quel che che è noto è che ben presto dalla parole si è passati ai fatti, appunto, sono spuntate anche alcune bottiglie. La situazione avrebbe pertato potuto degenerare ben presto. Fortunatamente il pronto intervento dei carabinieri ha permesso di riportare la calma.

Non è la prima volta che si verificaa un episodio simile, nonostante i giardini siano frequentati anche da bambini e famiglie. I cittadini, ormai spaventati e stufi di quando accade, richiedono un maggiore controllo e una presenza puntuale delle forze ell’ordine al fine di evitare il ripetersi di determinate scene.
LEGGI ANCHE: Terrore in piazza Duomo per una rissa fra ragazzi con coltelli, bottiglie e minacce di morte

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