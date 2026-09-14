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Trovato morto in casa

La tragedia a Vigliano: la vittima è Alberto Bernascone, 66 anni

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Trovato morto in casa. Ancora una macabra scoperta in una abitazione del territorio biellese. E purtroppo non è il primo episodio del genere che riportiamo in questi ultimi mesi.

Trovato morto in casa

Il dramma si è consumato a Vigliano, dove ieri è stato rinvenuto il corpo senza di un uomo: si trovava all’interno della sua abitazione.

La vittima si chiamava Alberto Bernascone e aveva 66 anni. Il decesso è avvenuto per cause naturali, mentre a lanciare l’allarme è stato un familiare, che non riusciva a mettersi in contatto con lui.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, e i carabinieri.
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