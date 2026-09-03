Uomo trovato morto in casa a Candelo.

Uomo trovato morto in casa a Candelo

Un uomo di 73 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Candelo, nel Biellese, nella giornata di mercoledì 2 settembre.

A far scattare l’allarme è stato un familiare, che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Quando i soccorritori e i Carabinieri sono arrivati nell’abitazione, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

Il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali.

Immagine di repertorio

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