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Uomo trovato morto in casa a Candelo
Per l’uomo non c’è stato nulla da fare
Uomo trovato morto in casa a Candelo.
Uomo trovato morto in casa a Candelo
Un uomo di 73 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Candelo, nel Biellese, nella giornata di mercoledì 2 settembre.
A far scattare l’allarme è stato un familiare, che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Quando i soccorritori e i Carabinieri sono arrivati nell’abitazione, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.
Il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali.
Immagine di repertorio
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