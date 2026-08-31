Rischia di morire al ristorante per un boccone di pasta. Protagonista della vicenda un uomo di 65 anni, che sabato sera stava cenando in un locale di Chieri, nel Torinese.

Rischia di morire al ristorante per un boccone di pasta

Un pacchero gli ha ostruito le vie respiratorie e, dopo essersi alzato dal tavolo per dirigersi verso il bagno, il cliente è crollato a terra.

I camerieri hanno capito immediatamente che si trattava di un’emergenza e hanno chiamato il 112. L’uomo era pallido e respirava con grande difficoltà. Nel ristorante erano per fortuna presenti due persone con le competenze necessarie per prestare i primi soccorsi. Un medico e un’infermiera, che stavano trascorrendo la serata nel locale, hanno lasciato il proprio tavolo e raggiunto l’uomo. Si sono occupati di lui in attesa dell’équipe sanitaria.

Pochi minuti dopo è arrivata un’ambulanza medicalizzata della Croce rossa di Chieri. Il personale del 118 di Azienda Zero ha effettuato le manovre salvavita necessarie, riuscendo a superare la fase più critica. Dopo essere stato stabilizzato, il paziente è stato trasferito all’ospedale Molinette di Torino in codice rosso per ulteriori accertamenti.

La grande paura si è conclusa senza gravi conseguenze: l’uomo sta bene.

LEGGI ANCHE: Malore durante l’allenamento, muore a soli 32 anni il capitano del Casalino

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato