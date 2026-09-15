Il primo giorno di scuola ha un sapore del tutto nuovo per Elsa Rubino.

Liceo Sella di Biella: Elsa Rubino torna tra i banchi dopo le cure

La studentessa biellese è tornata a varcare la soglia del Liceo Sella per iniziare la terza classe del Linguistico, riassaporando una quotidianità attesa a lungo dopo i drammatici eventi della notte di Capodanno.

Rimasta gravemente ustionata nel tragico incendio di Crans-Montana, la giovane ha affrontato un complesso e doloroso percorso di cure. Ricoverata prima in terapia intensiva al Kinderspital di Zurigo e poi al Centro Grandi Ustionati di Torino, era stata successivamente trasferita alla Chirurgia pediatrica del Regina Margherita, da cui è stata dimessa lo scorso 17 giugno.

Dopo mesi di interventi, medicazioni e riabilitazione, Elsa si lascia alle spalle una fase difficilissima. Solo ieri, 13 settembre, ha potuto festeggiare il suo sedicesimo compleanno circondata dall’affetto di amici e familiari. Oggi per lei si riaprono le porte della scuola, dove compagni e insegnanti l’hanno riaccolta a braccia aperte. Come ha sintetizzato il padre Lorenzo, per Elsa si tratta di «un bel ritorno alla normalità», il passo più importante per guardare finalmente al futuro.

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