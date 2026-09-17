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Investito a Chiavazza, muore dopo giorni di agonia

Era stato ricoverato in condizioni gravissime

Pubblicato

1 minuto fa

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Emilio Caligaris Cappio
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Investito a Chiavazza, muore dopo giorni di agonia.

Investito a Chiavazza, muore dopo giorni di agonia

È morto dopo alcuni giorni di ricovero Emilio Caligaris Cappio, 70 anni, investito il 5 settembre in via Milano, a Chiavazza.

L’uomo era stato travolto da un’auto intorno alle 19.45. Dopo l’impatto era stato trasportato d’urgenza in ospedale e ricoverato in condizioni gravissime.

Gli accertamenti dovranno chiarire definitivamente la dinamica dell’incidente.

Immagine di repertorio

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