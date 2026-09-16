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Biella piange Massimo De Troia, aveva 68 anni
Venerdì l’ultimo saluto
Biella piange Massimo De Troia, aveva 68 anni.
Biella piange Massimo De Troia, aveva 68 anni
È mancato all’età di 68 anni Massimo De Troia. Lascia nel dolore la moglie Mara, il figlio Andrea con Lorenzo, il fratello Maurizio con Maria Rosa, la suocera Olga, i nipoti Francesca con Mirko e il piccolo Noah, Alessandro e Simone, le cognate Carla con Ergo e Annamaria con Enrico, oltre ad amici, cugini e parenti tutti.
Le esequie si terranno venerdì 18 settembre alle ore 15:00 nella Cattedrale del Duomo di Biella.
Il Santo Rosario sarà recitato giovedì 17 settembre alle ore 17:30, sempre nella Cattedrale del Duomo di Biella.
È possibile rendergli visita presso la Casa Funeraria Defabianis, in Strada S. Maria di Campagnate 35/A, Biella, nei seguenti orari: 8:30-12:00 e 14:00-17:00.
Al termine della cerimonia funebre, il caro Massimo sarà accompagnato al Tempio Crematorio di Biella.
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