Biella piange Massimo De Troia, aveva 68 anni.

Biella piange Massimo De Troia, aveva 68 anni

È mancato all’età di 68 anni Massimo De Troia. Lascia nel dolore la moglie Mara, il figlio Andrea con Lorenzo, il fratello Maurizio con Maria Rosa, la suocera Olga, i nipoti Francesca con Mirko e il piccolo Noah, Alessandro e Simone, le cognate Carla con Ergo e Annamaria con Enrico, oltre ad amici, cugini e parenti tutti.

Le esequie si terranno venerdì 18 settembre alle ore 15:00 nella Cattedrale del Duomo di Biella.

Il Santo Rosario sarà recitato giovedì 17 settembre alle ore 17:30, sempre nella Cattedrale del Duomo di Biella.

È possibile rendergli visita presso la Casa Funeraria Defabianis, in Strada S. Maria di Campagnate 35/A, Biella, nei seguenti orari: 8:30-12:00 e 14:00-17:00.

Al termine della cerimonia funebre, il caro Massimo sarà accompagnato al Tempio Crematorio di Biella.

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