Giovane padre di famiglia trovato senza vita a soli 33 anni.

Giovane padre di famiglia trovato senza vita a soli 33 anni

Un giovane padre di 33 anni è stato trovato morto l’altra mattina nella sua abitazione a Cirié, centro del Torinese. A rinvenirlo sono stati i familiari. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della tenenza cittadina, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

La presenza dei mezzi di soccorso e dei carabinieri nella zona ha richiamato l’attenzione dei residenti e la notizia si è rapidamente diffusa nella zona. La vittima aveva due figli piccoli ed era componente di una famiglia conosciuta a Cirié.

Gli accertamenti sulla morte

Come riporta Notizia Oggi, i carabinieri hanno effettuato gli accertamenti necessari nell’abitazione per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento. Gli elementi raccolti indirizzerebbero le verifiche verso una morte volontaria, mentre restano da approfondire le circostanze e gli aspetti che richiedono riscontri medico-legali.

Saranno gli ulteriori esami, compresi quelli autoptici e tossicologici, a fornire gli elementi necessari per completare il quadro. Gli approfondimenti serviranno anche a eliminare eventuali dubbi sulle cause del decesso e a permettere agli investigatori di definire con precisione la dinamica.

Foto d’archivio

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