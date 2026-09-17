«Baciami o ti faccio licenziare»: denunciato marito della titolare di un bar. Aveva tentato di approfittare dell’ultima assunta, ma lei si è rivolta subito alle forze dell’ordine.

«Baciami o ti faccio licenziare»

La dinamica della vicenda è ancora da chiarire. Sembra che l’uomo, 33 anni, sia riuscito a convincere la ragazza ad andare nel sottoscala con lui con la scusa di dover spostare delle bottiglie di vino.

A quel punto avrebbe iniziato a toccare la cameriera tentando più volte di baciarla. La vittima ha tentato di sottrarsi. Ma l’uomo ha minacciato di rivolgersi alla moglie per dirle che non fosse capace a livello lavorativo. Poco dopo è scatata la denuncia.

LEGGI ANCHE: “Mi dispiace”, scarcerato dopo l’arresto per molestie su una 13enne

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato