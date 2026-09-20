AttualitàBiella
Lutto al Villaggio Lamarmora: addio a Michele Bottone
Lascia una famiglia numerosa
Lutto al Villaggio Lamarmora: addio a Michele Bottone.
Si è spento a 56 anni Michele Bottone. Lascia la mamma Rosa Petrillo, la moglie Eugenia Marotta, i figli Caterina, Antonietta, Reziero, Nicola e Fiore con le rispettive famiglie; il fratello Fiore e la sorella Antonietta con le rispettive famiglie. Il funerale sarà celebrato lunedì 21 settembre alle 21 nella chiesa parrocchiale del Villaggio Lamarmora. Dopo la messa il caro Michele proseguirà per il cimitero di Olevano sul Tusciano.
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