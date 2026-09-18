Un bimbo cerca un donatore: sabato agli Orsi di Biella.

In occasione della Giornata Mondiale del donatore di Midollo Osseo”, sabato 19 settembre, dalle ore 10.00 alle 18.00 al centro commerciale Gli Orsi, si terrà “Match it now!”, l’appuntamento che ogni anno viene dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. L’edizione biellese del progetto è organizzata dai volontari della sezione Admo Cossato-Biella – Comitato Beatrice Rondon, ed è finalizzata alla ricerca di nuovi potenziali donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, per permettere la cura di persone affette da gravi patologie oncoematologiche e salvare così una vita. Per chi è in attesa di trapianto di midollo osseo soltanto 1 persona su 100.000 è compatibile ed è pertanto fondamentale sensibilizzare la popolazione sul tema perché più donatori vengono individuati, più pazienti hanno la possibilità di essere salvati. Il trapianto di midollo osseo è l’unica cura efficace, nonché terapia salvavita, contro molte malattie del sangue come leucemie, linfomi e mielomi; attraverso la donazione è possibile fare la differenza tra la vita e la morte.

Chi può donare

Possono diventare donatori le persone con un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, con peso corporeo di almeno 50 kg e in buona salute. La disponibilità del donatore rimane valida fino al raggiungimento dei 55 anni.

Come avviene la donazione

La donazione di cellule staminali ematopoietiche avviene esclusivamente sotto rigide procedure a tutela della salute del donatore. Vi sono due modalità di donazione: da sangue periferico o dalle creste iliache del bacino (contrariamente a quanto spesso si crede, il midollo osseo non è il midollo spinale).

Come funziona

È possibile presentarsi direttamente allo stand presso la piazza nella zona dedicata all’abbigliamento per bambini del Centro Commerciale il giorno dell’evento. Per coloro che desiderano ottimizzare i tempi e velocizzare l’iter burocratico è possibile procedere alla prenotazione online, compilando la modulistica, al seguente link: https://www.admopiemonte.org/match-it-now-biella-2/. Presso lo stand verrà eseguito il colloquio medico finalizzato alla verifica dei criteri di idoneità, per poi procedere alla tipizzazione tramite campione salivare prelevato in loco. Il campione salivare infatti è utilizzato per la tipizzazione HLA del potenziale donatore. Se nel tempo il profilo tipizzato sarà compatibile con chi necessita di trapianto si verrà chiamati per effettuare la donazione.

«Sono venuta a conoscenza di un grave caso di un bambino di pochi mesi affetto da una rara forma di leucemia e la cui speranza di salvezza è trovare un donatore compatibile per un trapianto di midollo osseo. – Mariacristina Rondon, Vice Presidente Admo Piemonte – Faccio un appello a tutti i giovani perché vengano allo stand a Gli Orsi sabato 19 settembre per informarsi e diventare potenziali donatori, sia per questo bambino che per altri che aspettano cellule staminali per poter vivere».

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