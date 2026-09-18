Lega Biella presenta la proposta per la piazza del mercato

Riqualificazione urbanistica, rilancio del commercio e valorizzazione degli spazi pubblici. È la ricetta presentata dal segretario provinciale della Lega, Roberto Simonetti, per dare nuova linfa al centro cittadino di Biella. Un pacchetto di proposte illustrative presentate nella sede del partito e destinate ad essere dibattute con l’intero territorio, oltre che con il sindaco Olivero.

Al centro del piano c’è il restyling dei mercati: l’idea forza è spostare l’appuntamento del martedì e del venerdì da piazza Martiri ai giardini Zumaglini, portando i banchi dagli attuali 18 ad almeno 65. Per via Lamarmora, la Lega propone di mantenerla aperta al traffico, contrariamente a quanto previsto dai progetti della giunta per i giorni di mercato. Piazza Martiri diventerebbe così un’area riqualificata, arricchita da dehors perimetrali e con una quota di parcheggi gratuiti a disco orario.

L’intervento urbanistico guarda anche a piazza San Cassiano e piazza Fiume per favorire la pedonalizzazione, unito al completamento dell’arredo urbano in via Italia. Proprio per via Italia, il Carroccio punta su leve economiche e burocratiche per riaprire i negozi sfitti, azionando la riduzione di Imu e TARI. I giardini Zumaglini, infine, verrebbero promossi a nuovo polo di sviluppo culturale della città.

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