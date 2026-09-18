Litigio con un ciclista finisce a pugni: paura per due villeggianti a Valduggia. Vicenda davvero particolare accaduta nei giorni scorsi a Maretti, frazione di Valduggia.

Lite tra un ciclista e due villeggianti: finisce a pugni

A riportare la notizia il sito www.notiziaoggi.it

«Ho avuto veramente paura, non pensavo che in un angolo tanto tranquillo e sereno potessi trovare persone così maleducate e aggressive». Queste le parole della villeggiante Anna Maria Ardizzon. La donna e il marito Raffaele Cavaglia l’altro giorno sono stati i protagonisti di uno spiacevole episodio con un ciclista. La discussione, iniziata a loro dire con parolacce e insulti, sarebbe poi degenerata.

Una situazione, assolutamente inaspettata, che ha spaventato i milanesi in vacanza nella casa di proprietà dei nonni a Maretti. «Qui, in questa piccola località, è vietato circolare con le biciclette – riferisce la donna – perché la strada che attraversa l’abitato è veramente stretta, quindi, per garantire sicurezza agli abitanti, il Comune ha vietato la circolazione alle biciclette e motociclette. Veniamo qui da decine di anni, ma una situazione così non c’era mai capitata: l’altro giorno prima di pranzo, vedendo sopraggiungere vicino a casa nostra un uomo in sella alla sua bicicletta elettrica, mio marito gli si è avvicinato per fargli notare il divieto. Era già capitato che fossero passate vicino a casa nostra alcune biciclette e, non appena glielo si faceva notare, i ciclisti si scusavano e tornavano indietro. Purtroppo sabato non è assolutamente andata così.

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