AttualitàBiella
Biella piange Roberto Sapellani: 69 anni
Tante le testimonianze di cordoglio
Biella piange Roberto Sapellani: 69 anni.
Lutto a Biella per la scomparsa improvvisa di Roberto Sapellani, aveva 69 anni. Lascia la figlia Virginia con la mamma Elena, il fratello Mauro con Rosario, i nipoti Leandro, Iacopo MArilia e l’affezionata caroline. La benedizione si svolgerà oggi martedì 22 settembre alle 14.45 presso la sala del commiato della Casa funeraria Destefanis di Biella.
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