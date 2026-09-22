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Biella piange Roberto Sapellani: 69 anni

Tante le testimonianze di cordoglio

Pubblicato

28 minuti fa

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Biella piange Roberto Sapellani: 69 anni.

Lutto a Biella per la scomparsa improvvisa di Roberto Sapellani, aveva 69 anni. Lascia la figlia Virginia con la mamma Elena, il fratello Mauro con Rosario, i nipoti Leandro, Iacopo MArilia e l’affezionata caroline. La benedizione si svolgerà oggi martedì 22 settembre alle 14.45 presso la sala del commiato della Casa funeraria Destefanis di Biella.

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