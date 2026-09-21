Ventenne adesca ragazzino e lo violenta nel parco. La drammatica vicenda è accaduta in una realtà molto vicina alla nostra provincia, nel Torinese.

Ventenne adesca ragazzino

Stando a quanto è emerso, un giovane si sarebbe avvicinato a un 12enne proponendogli di fare un giro in monopattino e mangiare un dolcetto. Pare che mentre si stavano dirigendo a Settimo, l’adulto avrebbe visto un’area verde e si sarebbe fermato. Convincendo il giovane a seguirlo, i due si sarebbero appunto inoltrati nel parchetto dove poi si sarebbe consumata la violenza.

Al termine dei drammatici momenti, l’uomo avrebbe accompagnato a casa la vittima fermandosi poco prima a comprare il dolce promesso.

Una volta arrivato a casa l’adolescente si è rivolto alla madre raccontandole l’incubo. Sono quindi partite le segnalazioni e le relative indagini.

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