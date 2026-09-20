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Trova i ladri in casa e spara: morto uno dei malviventi

I carabinieri dovranno chiarire se si è trattato di legittima difesa

Pubblicato

2 giorni fa

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Trova i ladri in casa e spara: morto uno dei malviventi
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Trova i ladri in casa e spara: morto uno dei malviventi.

Trova i ladri in casa e spara: morto uno dei malviventi

Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre a Baldissero d’Alba un uomo si è accorto che nella sua cascina qualcuno si era intrufolato.  Rumori strani provenienti dal pian terreno hanno quindi insospettito il 35enne che si è fiondato a controllare cosa stesse accadendo.  In effetti c’erano dei ladri che stavano tentando il colpo.

Il proprietario di casa ha preso una pistola e ha fatto fuoco uccidendo un malvivente.

L’intervento dei soccorsi

Come riporta Notizia Oggi, a dare l’allarme e contattare i soccorsi è stato la stessa vittima del furto.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che hanno constato il decesso del ladro.

Dinamica da chiarire

I rilievi balistici e le indagini per ricostruire nei dettagli la dinamica dei fatti, la traiettoria degli spari e l’ipotesi di sussistenza dei presupposti di legittima difesa sono affidati ai Carabinieri delle Compagnie di Bra e di Cuneo, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica competente.

Immagine di repertorio

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8 Commenti

1 Commento

  1. Ernesto Trismegisto

    20 Settembre 2026 at 22:41

    Fantastico: voglio vedere ambulanze che corrono e mamme che piangono !!!
    Avanti così !

    Rispondi

  2. Emerson

    20 Settembre 2026 at 23:00

    ladro morto non ruba più…..peccato, che sicuramente, questo povero ragazzo che ha sparato,dentro casa sua, dove hanno fatto irruzione 6 ladri incappucciati, verrà condannato per omicidio intenzionale, e farà la fine di Roggero….per lo meno, i parenti del ladro morto, non potranno chiedere risarcimento, dato le nuove leggi al riguardo.

    Rispondi

  3. Simone

    21 Settembre 2026 at 7:12

    Ladri in casa = legittima difesa

    Rispondi

  4. Susy

    21 Settembre 2026 at 7:55

    cosa avrebbe dovuto fare? offrire loro un caffè?….
    ha fatto bene..ormai siamo stanchi

    Rispondi

  5. Bb68

    21 Settembre 2026 at 15:08

    ma smettetela ! non si spara ad altezza uomo doveva sparare in aria sarebbero scappati lo stesso , in galera deve andare come tutti quelli che la pensano diversamente

    Rispondi

  6. Dori

    21 Settembre 2026 at 19:04

    ha fatto bene! chi si introduce in casa propria, mozzare le gambe! via.. uno sterco in meno in questa società di cerebrolesi.. ( vedi anche il ” signor” BB68)

    Rispondi

  7. Bb68

    21 Settembre 2026 at 19:50

    sterco se tu Dori e malata mentale curati scarto della società

    Rispondi

  8. Bruno

    21 Settembre 2026 at 20:44

    imparate a pensare prima di scrivere , avete il burka, come tutti i talebani di destra retrogradi e ignoranti

    Rispondi

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