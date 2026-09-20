Fuori provincia
Trova i ladri in casa e spara: morto uno dei malviventi
I carabinieri dovranno chiarire se si è trattato di legittima difesa
Trova i ladri in casa e spara: morto uno dei malviventi.
Trova i ladri in casa e spara: morto uno dei malviventi
Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre a Baldissero d’Alba un uomo si è accorto che nella sua cascina qualcuno si era intrufolato. Rumori strani provenienti dal pian terreno hanno quindi insospettito il 35enne che si è fiondato a controllare cosa stesse accadendo. In effetti c’erano dei ladri che stavano tentando il colpo.
Il proprietario di casa ha preso una pistola e ha fatto fuoco uccidendo un malvivente.
L’intervento dei soccorsi
Come riporta Notizia Oggi, a dare l’allarme e contattare i soccorsi è stato la stessa vittima del furto.
Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che hanno constato il decesso del ladro.
Dinamica da chiarire
I rilievi balistici e le indagini per ricostruire nei dettagli la dinamica dei fatti, la traiettoria degli spari e l’ipotesi di sussistenza dei presupposti di legittima difesa sono affidati ai Carabinieri delle Compagnie di Bra e di Cuneo, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica competente.
Immagine di repertorio
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Ernesto Trismegisto
20 Settembre 2026 at 22:41
Fantastico: voglio vedere ambulanze che corrono e mamme che piangono !!!
Avanti così !
Emerson
20 Settembre 2026 at 23:00
ladro morto non ruba più…..peccato, che sicuramente, questo povero ragazzo che ha sparato,dentro casa sua, dove hanno fatto irruzione 6 ladri incappucciati, verrà condannato per omicidio intenzionale, e farà la fine di Roggero….per lo meno, i parenti del ladro morto, non potranno chiedere risarcimento, dato le nuove leggi al riguardo.
Simone
21 Settembre 2026 at 7:12
Ladri in casa = legittima difesa
Susy
21 Settembre 2026 at 7:55
cosa avrebbe dovuto fare? offrire loro un caffè?….
ha fatto bene..ormai siamo stanchi
Bb68
21 Settembre 2026 at 15:08
ma smettetela ! non si spara ad altezza uomo doveva sparare in aria sarebbero scappati lo stesso , in galera deve andare come tutti quelli che la pensano diversamente
Dori
21 Settembre 2026 at 19:04
ha fatto bene! chi si introduce in casa propria, mozzare le gambe! via.. uno sterco in meno in questa società di cerebrolesi.. ( vedi anche il ” signor” BB68)
Bb68
21 Settembre 2026 at 19:50
sterco se tu Dori e malata mentale curati scarto della società
Bruno
21 Settembre 2026 at 20:44
imparate a pensare prima di scrivere , avete il burka, come tutti i talebani di destra retrogradi e ignoranti