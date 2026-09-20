Trova i ladri in casa e spara: morto uno dei malviventi.

Trova i ladri in casa e spara: morto uno dei malviventi

Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre a Baldissero d’Alba un uomo si è accorto che nella sua cascina qualcuno si era intrufolato. Rumori strani provenienti dal pian terreno hanno quindi insospettito il 35enne che si è fiondato a controllare cosa stesse accadendo. In effetti c’erano dei ladri che stavano tentando il colpo.

Il proprietario di casa ha preso una pistola e ha fatto fuoco uccidendo un malvivente.

L’intervento dei soccorsi

Come riporta Notizia Oggi, a dare l’allarme e contattare i soccorsi è stato la stessa vittima del furto.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che hanno constato il decesso del ladro.

Dinamica da chiarire

I rilievi balistici e le indagini per ricostruire nei dettagli la dinamica dei fatti, la traiettoria degli spari e l’ipotesi di sussistenza dei presupposti di legittima difesa sono affidati ai Carabinieri delle Compagnie di Bra e di Cuneo, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica competente.

Immagine di repertorio

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