Incidente in moto a Ponzone: morto a 47 anni

Sabato pomeriggio stava transitando sulla strada provinciale che da Ponzone scende verso Pray quando ha perso il controllo della propria auto finendo fuori strada. Ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Novara è deceduto nella giornata del 22 settembre. La vittima è Carmelo Pomillo di Serravalle. Lascia la moglie MArgaret, i figli Pietro e Michelle con i rispettivi fidanzati, genitori, suoceri, fratelli, sorella, cognati, nipoti. Il funerale sarà celebrato oggi venerdì 25 settembre alle 15 nella chiesa di Serravalle.

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