Lite con minacce al supermercato, fugge e si rifugia in un bar: fermato.

Lite con minacce al supermercato, fugge e si rifugia in un bar: fermato

Momenti di tensione ieri pomeriggio, 22 settembre, a Biella, dove una discussione tra un uomo e una guardia giurata è degenerata fino a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe rivolto minacce alla guardia in servizio in un supermercato. All’arrivo di Carabinieri e Polizia, allertati dai presenti, si sarebbe allontanato per poi rifugiarsi in un bar della zona.

Poco dopo è stato fermato e identificato. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio e valutare eventuali provvedimenti nei suoi confronti.

Immagine di repertorio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato