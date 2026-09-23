Addio a Silvia Corradi, aveva 55 anni.

Addio a Silvia Corradi, aveva 55 anni

È mancata Silvia Corradi, vedova Cappio Barazzone, all’età di 55 anni.

A darne il triste annuncio sono la mamma Graziella, i figli Elisa con Greg e Stefano con Arianna, il compagno Gianni, i fratelli Enrico con la moglie Raffaella e Sergio con Monica, i nipoti Francesco con Ester, Matteo con Marta, Emma, insieme a cugini, parenti e amici.

I funerali di Silvia Corradi si terranno giovedì 24 settembre alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale di S. Quirico a Biella Chiavazza. Al termine della cerimonia religiosa, la salma sarà accompagnata al Tempio Crematorio di Biella.

In attesa delle esequie Silvia Corradi si trova nella Sala Commiato Bonino, in via Quintino Sella 64 a Valdengo, dove è possibile farle visita secondo i seguenti orari: 8.30-12.00 e 14.30-18.00.

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