Cade dalla moto: è grave Fulvia Zago.

Cade dalla moto: è grave Fulvia Zago

Momenti di grande apprensione in città per un grave incidente stradale che ha visto coinvolta un’esponente di spicco della politica locale.

Fulvia Zago, consigliera comunale di Biella per il Partito Democratico ed ex assessore, è rimasta gravemente ferita a seguito di una rovinosa caduta dalla sua motocicletta causata dalle pessime condizioni del manto stradale.

Il drammatico episodio è accaduto in via Rivetti, proprio all’altezza della sede dell’Atap, l’azienda dei trasporti pubblici locali.

La consigliera stava percorrendo la via a bordo della sua moto quando, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, pare che la ruota anteriore del mezzo sia improvvisamente sprofondata all’interno di una buca presente sull’asfalto.

L’impatto è stato inevitabile e violento: la moto ha perso aderenza e la donna è stata sbalzata violentemente a terra, rovinando sull’asfalto dopo un volo di diversi metri.

I soccorsi sono scattati immediatamente. Alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena hanno subito allertato il personale sanitario. Sul posto è giunta d’urgenza un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure sul posto alla donna apparsa subito dolorante ma cosciente.

La consigliera è poi stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale degli Infermi di Ponderano.

Dopo i primi accertamenti diagnostici e i necessari esami radiologici, i medici hanno riscontrato un quadro clinico serio, disponendo il suo ricovero nel reparto di terapia semintensiva.

Le conseguenze dell’impatto con il suolo sono pesanti. Sono state diagnosticate numerose fratture, alcune delle quali scomposte), oltre ad altre lesioni varie in tenute costantemente sotto controllo e a escoriazioni multiple. Nonostante il forte shock e il dolore, la consigliera ha voluto far sapere, con un breve e lucido commento, le sue condizioni attuali, consapevole del percorso che l’aspetta: «Sarà molto lunga».

L’incidente riaccenderà inevitabilmente anche il dibattito cittadino legato alla sicurezza stradale e alla manutenzione delle arterie urbane, un tema da sempre al centro dell’agenda politica e delle segnalazioni dei residenti.

Saranno i successivi accertamenti e le eventuali perizie tecniche a stabilire con esattezza le responsabilità civili ed eventuali profili di colpa legati alla sicurezza della viabilità locale.

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