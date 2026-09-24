Basso BielleseCronaca
Moto si schianta contro il guard rail, in ospedale un 30enne
Momenti di grande paura. Sul posto 118 e carabinieri
Moto si schianta contro il guard rail, in ospedale un 30enne.
Moto si schianta contro il guard rail, in ospedale un 30enne
Paura a Zubiena per un incidente stradale. Una moto è finita contro il guard rail. Il motociclista, un 30enne residente fuori regione, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.
Sul posto anche i carabinieri.
Immagine di repertorio
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