Moto si schianta contro il guard rail, in ospedale un 30enne.

Moto si schianta contro il guard rail, in ospedale un 30enne

Paura a Zubiena per un incidente stradale. Una moto è finita contro il guard rail. Il motociclista, un 30enne residente fuori regione, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto anche i carabinieri.

Immagine di repertorio

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