Scontro mortale tra camion: perdono la vita i due autisti. Il drammatico incidente si è verificato ieri, una tragedia che ha scosso l’intera categoria degli autotrasportatori piemontesi.

Scontro mortale tra camion

Il tragico schianto ha avuto come sfortunati protagonisti un mezzo a tre assi e un veicolo per il trasporto di animali. L’impatto è stato tremendamente violento, tanto che entrambi i conducenti sono morti. Le vittime sono un uomo di 33 anni e uno di 63.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi. Il personale specializzato è riuscito a mettere in sicurezza almeno una parte degli animali trasportati da uno dei due veicoli. Purtroppo però per i due autisti non c’è stato nulla da fare.

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