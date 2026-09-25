Paziente muore cadendo dal quarto piano dell’ospedale

Un drammatico evento ha sconvolto la comunità di Vercelli e il personale presidio ospedaliero cittadino. Nella giornata di oggi, un uomo di 35 anni ha perso la vita a causa di una rovinosa caduta dal quarto piano della struttura sanitaria presso la quale si trovava attualmente ricoverato.

L’allarme è scattato immediatamente all’interno del nosocomio. I soccorsi del personale medico sono giunti sul posto nel giro di pochissimi minuti nel tentativo disperato di rianimare il trentacinquenne, ma l’impatto con il suolo si è rivelato purtroppo fatale e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul luogo della tragedia sono intervenute tempestivamente le forze dell’ordine per effettuare tutti i rilievi del caso e awiare le prime indagini. Restano ancora del tutto da chiarire la dinamica esatta e le cause dell’accaduto. Gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze del personale di turno e cercando di ricostruire le ultime ore del paziente per fare piena luce su questa drammatica vicenda.

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