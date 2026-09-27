Il lancio con il paracadute si trasforma in tragedia: morto un 43enne

Il lancio con il paracadute si trasforma in tragedia. Un uomo di 43 anni è morto nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 13, al campo volo di Cumiana, nel Torinese, precipitando da diversi metri di altezza.

Il lancio con il paracadute si trasforma in tragedia

L’incidente è avvenuto durante l’attività di volo. Al momento non sono stati diffusi elementi che permettano di stabilire che cosa abbia causato la caduta. Resta da chiarire la sequenza dei fatti, dal lancio fino all’impatto al suolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, che hanno prestato le prime cure al 43enne. Nonostante il loro intervento, l’uomo non è sopravvissuto all’impatto.

Presenti anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente e a individuare le cause della caduta.

LEGGI ANCHE: Tragedia in bicicletta, muore un bambino di 7 anni

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato