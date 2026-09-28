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«È la mia ultima notte da vivo»: giornalista e polizia salvano un uomo

Tragedia sfiorata nel Biellese

Pubblicato

57 minuti fa

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«È la mia ultima notte da vivo»: giornalista e polizia salvano un uomo
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«È la mia ultima notte da vivo»: giornalista e polizia salvano un uomo.

«È la mia ultima notte da vivo»: giornalista e polizia salvano un uomo

Un messaggio secco, arrivato sullo schermo dello smartphone nel buio della tarda sera: «Ciao, è l’ultima notte da vivo. Non ce la faccio più».
Inizia così un drammatico grido d’aiuto digitale. La vicenda che ha coinvolto suo malgrado il giornalista Mauro Pollotti e che, grazie alla sua prontezza e al tempestivo intervento degli agenti della Questura di Biella, non si è trasformata in tragedia.
Ricevuti questi messaggi dal conoscente, il cronista non ha voltato la testa dall’altra parte e ha cercato di mantenere i contatti: «Ma cosa dici? Non fare stupidaggini, per cosa poi?».
La replica dell’uomo, però, è stata un muro di disperazione: «Ho perso tutto, non me ne frega più nulla: addio».
Intuita la gravità della situazione, il giornalista ha allertato la centrale operativa della Questura. Da quel momento è partita una vera e propria corsa contro il tempo, coordinata passo dopo passo con le forze dell’ordine. L’operatore ha dato una direttiva chiara: “Mauro, continua a chattare con lui”, nel tentativo di farsi rivelare la posizione esatta.
Mentre l’agente avviava accertamenti d’urgenza scoprendo due diverse residenze dell’uomo, il dialogo su Messenger è arrivato alla svolta decisiva. La persona ha scritto il proprio indirizzo.
Grazie a quel dettaglio ottenuto in chat, le volanti della Polizia sono confluite tempestivamente sul posto. Gli agenti sono riusciti a entrare nell’abitazione, accertando che l’uomo, seppur in evidente stato di forte shock e fragilità, era fortunatamente ancora incolume e in buone condizioni fisiche. Subito dopo è stato accompagnato al pronto soccorso per ricevere tutte le cure e il supporto psicologico necessari.
Una storia di disperazione che dimostra come un semplice schermo possa a volte trasformarsi in un mezzo per salvare una vita.

Immagine di repertorio

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