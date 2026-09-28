Infermiere di 55 anni muore in un incidente sulla moto.

Infermiere di 55 anni muore in un incidente sulla moto

Tragico scontro tra una moto e un furgone: a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo, l’incidente è costato la vita a Manolito Werner Wachtel. Il motociclista aveva 55 anni, era originario della Germania, abitava a Fossano e lavorava come infermiere nell’Asl Cn1, nel Cuneese.

L’impatto con il furgone è stato violento e le conseguenze più gravi sono state riportate dal motociclista. La dinamica dell’incidente mortale è ancora oggetto di accertamenti.

Inutili i soccorsi

Come riporta Notizia Oggi, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118. È stato attivato anche l’elisoccorso per consentire un rapido trasporto in ospedale. I soccorritori hanno tentato di salvare Wachtel, ma le ferite riportate nello scontro si sono rivelate troppo gravi: il cinquantacinquenne è morto nonostante gli interventi.

Gli accertamenti sull’incidente

Le cause dello scontro tra la moto e il furgone non sono state ancora chiarite. Gli accertamenti dovranno ricostruire la dinamica e stabilire che cosa sia accaduto prima dell’impatto. Le informazioni disponibili non indicano la direzione di marcia dei mezzi né le circostanze che hanno portato alla collisione.

La salma di Manolito Werner Wachtel è a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto un esame necroscopico. Non è stata ancora comunicata la data delle esequie. L’esame rientra negli approfondimenti successivi alla morte del motociclista, mentre proseguono le verifiche sull’incidente.

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