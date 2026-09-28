Colta da ictus: soccorsa grazie alla vicina di casa.

Colta da ictus: soccorsa grazie alla vicina di casa

Intervento dei soccorsi in centro per un’anziana donna di circa 90 anni, trovata in precarie condizioni di salute all’interno della propria abitazione a Biella. L’allarme è scattato quando la donna, che secondo le prime informazioni non avrebbe parenti stretti sul territorio, ha smesso di dare notizie di sé.

Ad avviare la macchina dei soccorsi è stata una giovane vicina di casa: preoccupata dalle sue mancate risposte al telefono, ha immediatamente allertato il 112. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri. I pompieri hanno provveduto ad aprire l’ingresso per consentire l’accesso ai sanitari, che hanno trovato la novantenne in stato di semincoscienza, forse provocato da un ictus.

Dopo i primi interventi di stabilizzazione eseguiti sul posto, la donna è stata trasferita d’urgenza in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. I militari hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare la rete di supporto dell’anziana.

Immagine di repertorio

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