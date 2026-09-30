AttualitàBiella
Festa dei nonni: sul giornale di oggi tutte le vostre foto e dediche
Non perdete l’appuntamento in edicola
Festa dei nonni, il grande giorno è arrivato: sul giornale di oggi trovate le tantissime foto e le dediche che ci avete inviato per festeggiare insieme la ricorrenza, che si celebra il 2 ottobre.
Festa dei nonni: sul giornale tutte le foto
Anche quest’anno La Provincia di Biella ha celebrato la Festa dei Nonni, invitando famiglie, figli e nipoti a condividere una fotografia e un pensiero dedicato a quelle figure così importanti nella vita di ciascuno. Negli anni sono state centinaia le immagini e le dediche arrivate in redazione, trasformando le pagine del giornale in una raccolta di sorrisi, ricordi e affetti. Anche per questa edizione l’iniziativa è stata un successo.
Sul giornale di oggi troverete dunque le vostre foto, un piccolo gesto capace di conservare nel tempo un momento speciale.
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