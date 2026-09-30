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“Raddoppia lo shopping” al Centro Commerciale Gli Orsi

Una nuova iniziativa per acquisti ancora più convenienti

Pubblicato

44 minuti fa

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"Gli Orsi" anima l’estate dei bambini con Summer Jump e Parco Avventura
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Il Centro Commerciale Gli Orsi  torna a coinvolgere i suoi visitatori con una nuova iniziativa che unisce convenienza e divertimento.

 

“Raddoppia lo shopping” al Centro Commerciale Gli Orsi

Si chiama “Raddoppia lo Shopping”: tutte le domeniche, dal 4 ottobre fino al 1° novembre, effettuando due acquisti in due negozi diversi nello stesso giorno, con una spesa minima di 20€, si avrà la possibilità di ottenere un carnet di buoni spesa del valore di 50€ a soli 25€ presso lo stand dedicato all’iniziativa
A rendere la promozione ancora più vantaggiosa e coinvolgente sarà la sfida dei “10 secondi vincenti”. Durante la registrazione, l’utente potrà premere un buzzer e provare a fermare il timer a 10 secondi: chi vincerà la sfida, conquisterà uno sconto del 100%, ricevendo gratuitamente il carnet del valore di 50€.
Chi non dovesse riuscire a fermare il tempo a 10 secondi, potrà comunque acquistare il carnet al prezzo promozionale di 25€, beneficiando quindi dello sconto del 50%. La promozione sarà attiva tutte le domeniche dal 4 ottobre al 1° novembre 2026 dalle 11:00 alle
13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.
Con questa promozione, Gli Orsi rinnova il proprio impegno nel rendere ogni visita al centro un’occasione ancora più coinvolgente, arricchendo l’esperienza di shopping con convenienza e divertimento.

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