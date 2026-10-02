l Questore di Biella ha emesso tre provvedimenti di ammonimento nei confronti di altrettanti minori, di età compresa tra i dodici e i quattordici anni, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle condotte violente, illecite e antisociali poste in essere da minorenni.

Minori violenti a Biella: arrivano gli ammonimenti del questore

I provvedimenti sono stati adottati in virtù del nuovo quadro normativo che introduce misure urgenti contro il disagio e la criminalità minorile, istituendo la misura dell’ammonimento nei confronti di minori di età compresa tra i dodici e i quattordici anni nelle ipotesi di commissione particolarmente riprovevoli. Gli accertamenti svolti hanno fatto emergere, a carico dei minori, una serie di episodi caratterizzati da prevaricazione, aggressività fisica e verbale, minacce e comportamenti intimidatori nei confronti di un compagno di scuola. In particolare, in uno degli episodi, uno dei minori avrebbe colpito un compagno di scuola, mentre gli altri due avrebbero assistito all’aggressione, nella quale la vittima sarebbe stata colpita con calci e pugni al volto e agli arti, per futili motivi.

Gli ammoniti concorrevano, persino il giorno successivo, a minacciare il minore oggetto di aggressione. In un’altra circostanza, gli stessi minori avrebbero confezionato un manufatto utilizzando bombolette spray, successivamente fatto deflagrare all’interno di uno spazio privato condominiale, determinando una situazione di potenziale pericolo per le persone e per i beni presenti. Con i provvedimenti di ammonimento, il Questore ha richiamato formalmente i minori alla necessità di interrompere ogni condotta violenta, illecita o antisociale, invitandoli a non reiterare comportamenti riconducibili a fattispecie di reato e ad astenersi da ulteriori condotte lesive nei confronti di altre persone.

A seguito dell’emissione dei provvedimenti, sono state inoltre applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge nei confronti dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, in relazione agli obblighi di vigilanza e alla mancata adozione delle necessarie misure volte a impedire che i minori reiterassero le condotte sopra descritte. L’attività svolta dalla Questura di Biella si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative di prevenzione e contrasto della violenza tra minori e della microcriminalità giovanile: condotte che possono compromettere la sicurezza e la serenità di ambienti pubblici e privati nonché la serenità del vivere comune.

L’adozione degli ammonimenti rappresenta, in tale contesto, uno strumento di prevenzione volto a interrompere tempestivamente condotte a rischio e a richiamare i minori e le famiglie alla piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla reiterazione di comportamenti illeciti o violenti

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