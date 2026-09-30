Vigliano: addio a Dario Magaraggia di 66 anni

Si è spento a 66 anni Dario Magaraggia di 66 anni. Lascia la moglie Simonetta Mondin, la figlia Caterina, la mamma Esterina, il fratello Graziano con la moglie Denise e la figlia Stefania, la sorella Roberta con il figlio Nicola con il papà Danilo. La veglia di preghiera verrà recitata a Vigliano mercoledì 30 settembre alle 18 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria. Il funerale invece sarà celebrato giovedì 1 ottobre. La famiglia rivolge un ringraziamento all’amico Daniele per la preziosa amicizia.

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