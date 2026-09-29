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Pozzolo (FuturoNazionale): “Ho ricevuto minacce di morte”

Il deputato: “Cosa sarebbe successo se fossero state rivolte a Schlein?”

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Quanto accaduto in piazza Duomo è gravissimo, riprendiamoci Biella
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Pozzolo (FnV), contro di me minacce di morte. Cosa sarebbe successo se fossero state rivolte a Schlein?.

Pozzolo (FuturoNazionale): “Ho ricevuto minacce di morte”

“‘Appenderemo a testa in giù anche te. Mi dispiace di più ammazzare un cane che te’. Questa è la frase rivolta alla mia persona sui social. Una minaccia esplicita, violenta, inaccettabile.

Se si insulta o si minaccia qualcuno della sinistra, o una delle tante categorie considerate protette, scattano scorte e sistemi di protezione, arrivano i primi titoli sui giornali, la solidarietà istituzionale e persino il processo alle intenzioni.

Ma vi immaginate se una frase del genere fosse stata scritta sotto un profilo social di Elly Schlein o di Liliana Segre, che cosa sarebbe successo? Se invece succede a me, a Roberto Vannacci o ad altri esponenti della destra, improvvisamente cade il silenzio. Lo Stato non faccia lo struzzo, nascondendo la testa sotto la sabbia. La violenza e le minacce non hanno colore politico. Se valgono le regole, devono valere per tutti. Anche per noi.”

Così il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci, Emanuele Pozzolo.

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