AttualitàBiella
Biella Chiavazza piange Luigi Cloro
I familiari hanno scritto: “Non muore mai chi vive nel cuore di chi resta”.
“Non muore mai chi vive nel cuore di chi resta”. Con questa frase i familiari hanno voluto salutare Luigi Cloro di Biella. “Resterò nel cuore di tutti quelli a cui ha voluto bene”.
Il funerale sarà recitato oggi martedì 29 settembre alle 10 nella chiesa parrocchia di Chiavazzo.
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