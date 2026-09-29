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Biella Chiavazza piange Luigi Cloro

I familiari hanno scritto: “Non muore mai chi vive nel cuore di chi resta”.

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4 minuti fa

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“Non muore mai chi vive nel cuore di chi resta”. Con questa frase i familiari hanno voluto salutare Luigi Cloro di Biella. “Resterò nel cuore di tutti quelli a cui ha voluto bene”.
Il funerale sarà recitato oggi martedì 29 settembre alle 10 nella chiesa parrocchia di Chiavazzo.

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