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Si è spento Serafino Zacchero. Partigiano Orsi

Il funerale sarà celebrato a Sala Biellese, paese dove ha sempre vissuto.

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5 minuti fa

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Si è spento Serafino Zacchero. Partigiano Orsi

Aveva 100 anni. Circondato dall’affetto dei suoi cari si è spento Serafino Zacchero “Nino”, ex partigiano Orsi. Lascia il figlio Danilo con la moglie Isabella, i nipoti Simone, Giorgio, Luca e Pierfranca. La famiglia rivolge un ringraziamento al personale della residenza per anziani e a don Matteo Zanetto di Ponderano. Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio martedì 29 settembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sala Biellese.

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