Alla Famiglia Piacenza la menzione per il miglior passaggio generazionale

La Famiglia Piacenza ha ricevuto la Menzione Speciale per il Miglior Passaggio Generazionale, assegnata da AIDAF – Italian Family Business in partnership con UniCredit Wealth Management, nell’ambito della XXI edizione del Premio Alberto Falck.

Il riconoscimento premia il percorso di transizione progressivo e strutturato che ha accompagnato la storica impresa tessile biellese dalla tredicesima alla quattordicesima generazione, attraverso una leadership collegiale e intergenerazionale capace di coniugare continuità familiare, apertura manageriale, crescita e responsabilità verso il futuro.

La Giuria ha inoltre riconosciuto il percorso di sviluppo del Gruppo, fondato sull’apertura a competenze manageriali esterne e su una strategia di crescita attraverso acquisizioni e verticalizzazione della filiera, che ha portato il fatturato da circa 30 a 110 milioni di euro. Un’evoluzione accompagnata da una visione di lungo periodo e da un impegno concreto sul fronte della sostenibilità, culminato nel 2025 nella trasformazione in Società Benefit.

La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 1° ottobre al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, in occasione del Convegno Nazionale AIDAF “Capaci di innovare: valori, strategie, continuità nelle imprese familiari”. A rappresentare la famiglia e l’azienda erano presenti Carlo Piacenza, Ettore Piacenza, Vasiliy Piacenza e Felice Piacenza, testimoni di generazioni diverse di una storia imprenditoriale che prosegue nel segno della continuità e dell’evoluzione.

Il Premio Alberto Falck, organizzato annualmente da AIDAF, valorizza le eccellenze dell’imprenditoria familiare italiana e viene assegnato sulla base di criteri che comprendono risultati economico-finanziari, consolidamento sui mercati internazionali, governance, sostenibilità e responsabilità sociale.

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