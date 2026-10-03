Addio a Tanja Marzi: docente al Politecnico.

Si è spenta a 51 anni Tanja Marzi, ricercatrice e docente del Politecnico di Torino. E’ stata sepolta nel cimitero di famiglia a Viverone dove si sono celebrati i funerali.

Di seguito il ricordo della Società italiana di tecnologia e architettura.

«Abbiamo appreso con profondo dolore la scomparsa della collega Tanja Marzi, stimatissima ricercatrice di tecnologia dell’architettura del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino prematuramente scomparsa.

Tanja, sin dalla tesi di laurea al Politecnico, si è appassionata alle opere di Alvar Aalto e ha condotto poi, conseguendo il dottorato, numerose attività di ricerca a livello nazionale e internazionale sui temi del recupero e della valorizzazione dei beni culturali del patrimonio storico e dell’architettura moderna. Tanja, ricercatrice e docente impegnata, dotata di un’acuta intelligenza, ha sempre dimostrato grande disponibilità verso i colleghi e le colleghe e, in particolare, verso gli studenti.

Ha affrontato la malattia con caparbietà, continuando a occuparsi dei suoi studenti, delle sue ricerche e delle sue passioni. Tanja lascia un grande vuoto al Castello del Valentino e nel Dipartimento di Architettura e Design. I colleghi e le colleghe la salutano con grande affetto».

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