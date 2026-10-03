AttualitàValle Cervo
Miagliano piange Mauro Baiocato di 66 anni
Lascia una famiglia numerosa di quattro sorelle e due fratelli
Miagliano piange Mauro Baiocato di 66 anni
Lutto a Miagliano per la morte di Mauro Baiocato. L’uomo aveva 66 anni. Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio nella chiesa del paese Sant’Antio Abate. Lascia le sorelle Maria, Cristina, Laura e Monica con le rispettive famiglie, oltre ai fratelli Luca e Pasquale con le famiglie.
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