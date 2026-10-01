Auto precipita dal ponte per schivare un cinghiale.

Auto precipita dal ponte per schivare un cinghiale

Un’auto è uscita di strada nella serata di martedì 29 settembre a Masserano, finendo contro il parapetto di un ponte e precipitando nel guado di un canale. Alla guida c’era una giovane, poi assistita dal personale sanitario del 118. Secondo le prime informazioni, la vettura avrebbe compiuto un volo di circa otto metri. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

La conducente avrebbe raccontato di aver cercato di evitare un cinghiale comparso improvvisamente in mezzo alla carreggiata. Durante la manovra avrebbe perso il controllo dell’auto, urtando il parapetto prima di finire sotto il ponte. La presenza dell’animale emerge dal racconto della giovane: saranno gli accertamenti a chiarire la sequenza dei fatti e le cause dell’uscita di strada.

I soccorsi e la messa in sicurezza

Come riporta Notizia Oggi, sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato assistenza alla ragazza. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza del mezzo dopo la caduta. Non sono state rese note le condizioni della conducente, né ulteriori informazioni sulle conseguenze riportate nell’impatto contro il parapetto e nel successivo volo.

Foto d’archivio

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