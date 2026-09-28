Furto al supermercato, 40enne in fuga arrestato da carabinieri in borghese

Ha cercato di allontanarsi con merce per un valore di circa 200 euro, ma è stato inseguito e bloccato poco dopo dai carabinieri. È accaduto nella mattinata di sabato 26 settembre a Ponderano, dove un 40enne del posto è stato arrestato in flagranza con l’accusa di furto aggravato.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, si era impossessato di diversi prodotti all’interno di un supermercato. Una volta oltrepassata l’uscita, si è dato alla fuga con la merce.

Furto al supermercato, il ladro arrestato dopo un breve inseguimento

La scena, però, non è passata inosservata. Nella zona stava transitando una pattuglia della Sezione Operativa del Norm della Compagnia di Biella, impegnata in un servizio di controllo in abiti civili. I militari si sono messi all’inseguimento dell’uomo e sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo a breve distanza dal supermercato.

La refurtiva, del valore complessivo di circa 200 euro, è stata recuperata interamente e restituita al responsabile dell’esercizio commerciale.

L’arresto e l’udienza

Dopo aver ricevuto le informazioni sull’intervento e sugli accertamenti svolti dai militari, la Procura della Repubblica di Biella ha disposto la custodia dell’arrestato nelle camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri, in attesa dell’udienza con rito direttissimo.

Il giudice per le indagini preliminari ha poi convalidato l’operato dei militari e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. L’uomo è pertanto da considerarsi innocente fino a un’eventuale condanna definitiva e potrà presentare elementi a propria difesa nelle successive fasi del procedimento.

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