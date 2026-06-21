Madre e figlia 13enne trovate morte in casa: ipotesi di omicidio-suicidio.

Madre e figlia 13enne trovate morte in casa: ipotesi di omicidio-suicidio

Tragedia nella mattinata di oggi, domenica 21 giugno, in un appartamento di Torino, dove il personale del 118 di Azienda Zero è intervenuto per soccorrere una 13enne trovata esanime all’interno dell’abitazione. Durante le verifiche è stato rinvenuto anche il corpo ormai senza vita di una donna di 40 anni. Si trattava di madre e figlia.

I soccorsi e la drammatica scoperta

L’allarme è partito nelle prime ore della giornata. All’arrivo dell’equipe sanitaria, la ragazza si trovava a terra in condizioni gravissime. Medici e infermieri hanno avviato immediatamente tutte le procedure di emergenza nel tentativo di salvarle la vita.

Gli sforzi dei soccorritori non hanno però prodotto l’esito sperato e il decesso è stato constatato sul posto. Nel corso dell’intervento è emersa una situazione ancora più grave con il ritrovamento della seconda vittima all’interno dello stesso alloggio.

Lavoro degli investigatori

Dopo la segnalazione sono intervenuti gli agenti incaricati delle indagini e gli specialisti della polizia scientifica. L’area è stata isolata per consentire rilievi approfonditi e raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti.

Gli investigatori stanno esaminando ogni dettaglio e, al momento, non escludono alcuna possibilità. Tra le ipotesi prese in considerazione figura anche quella dell’omicidio-suicidio, che dovrà però essere confermata o esclusa dagli accertamenti.

Appartamento sotto sequestro

L’abitazione è stata posta sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli specialisti continueranno nelle prossime ore le verifiche tecniche e medico-legali per chiarire tempi e modalità dei due decessi.

Saranno gli esami disposti dalla magistratura e l’attività investigativa a stabilire con precisione cosa sia avvenuto all’interno dell’appartamento prima della tragedia che ha scosso il quartiere torinese. Lo riporta Notizia Oggi

Immagine di repertorio

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