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Tragedia sfiorata: tentato suicidio in Valle Elvo

E’ successo ieri mattina

Pubblicato

8 secondi fa

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Tragedia sfiorata: tentato suicidio in Valle Elvo.

Paura ieri mattina in un paese della Valle Elvo. Una persona in difficoltà è stata salvata appena in tempo. Sul posto sono giunti i carabinieri, oltre al personale del 118.

Si è proceduto poi al ricovero del soggetto in ospedale.

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