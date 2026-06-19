CronacaValle Elvo
Tragedia sfiorata: tentato suicidio in Valle Elvo
E’ successo ieri mattina
Tragedia sfiorata: tentato suicidio in Valle Elvo.
Paura ieri mattina in un paese della Valle Elvo. Una persona in difficoltà è stata salvata appena in tempo. Sul posto sono giunti i carabinieri, oltre al personale del 118.
Si è proceduto poi al ricovero del soggetto in ospedale.
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