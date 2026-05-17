Attualità
Cade dal trattore e viene investito da un mezzo agricolo
La vittima è un anziano portato in ospedale
Grave incidente nel territorio del Comune di Donato, in località Zubino.
Un uomo di 83 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal proprio trattore ed essere stato successivamente investito da un secondo mezzo agricolo. L’anziano ha riportato importanti traumi a un braccio e a una gamba.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con l’attivazione dell’elisoccorso in codice rosso, decollato da Borgosesia. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, il ferito è stato trasportato al CTO di Torino.
Intervento in corso
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità1 giorno fa
Una 22enne trovata senza vita in un campo
Attualità2 giorni fa
Si masturba davanti alla figlia: condannato 32enne
Attualità10 ore fa
Fuga in Tesla a 200 km/h tra le stradine di paese
Attualità10 ore fa
Il primo gazebo ufficiale del comitato biellese di Futuro Nazionale
Attualità7 ore fa