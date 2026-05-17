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Cade dal trattore e viene investito da un mezzo agricolo

La vittima è un anziano portato in ospedale

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18 secondi fa

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Grave incidente nel territorio del Comune di Donato, in località Zubino.
Un uomo di 83 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal proprio trattore ed essere stato successivamente investito da un secondo mezzo agricolo. L’anziano ha riportato importanti traumi a un braccio e a una gamba.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con l’attivazione dell’elisoccorso in codice rosso, decollato da Borgosesia. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, il ferito è stato trasportato al CTO di Torino.
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