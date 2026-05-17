Gli Stati generali di Uncem fanno tappa a Valdilana

Territori Insieme: la nuova giunta Uncem Piemonte parte da Valdilana.

Gli Stati generali di Uncem fanno tappa a ValdilanaGli Stati generali di Uncem fanno tappa a Valdilana

Il dialogo tra istituzioni e territori montani segna un punto di svolta. Sotto il titolo evocativo “Territori insieme”, la nuova giunta di Uncem Piemonte (Unione nazionale comuni comunità enti montani) inaugura una stagione di partecipazione attiva, scegliendo di abbandonare le sedi istituzionali per incontrare direttamente i protagonisti delle valli alpine e appenniniche. Il primo di questi appuntamenti cruciali si svolgerà a Valdilana, lunedì prossimo alle 18 nella sala dell’Asilo Cerino Zegna.

Per la prima volta nella sua storia recente, la giunta Uncem Piemonte ha deciso di riunirsi fisicamente sui territori per una serie di incontri di dialogo e scambio. Non si tratta di una semplice formalità burocratica, ma di una scelta politica chiara: raccogliere proposte, idee e necessità emergenti direttamente da chi vive e amministra la montagna quotidianamente.

L’impegno

In un’epoca caratterizzata da rapidi cambiamenti, il confronto diretto con i sindaci e gli amministratori locali diventa lo strumento principale per costruire politiche montane efficaci. Il tema centrale dell’incontro, montagne ed enti locali nelle sfide del presente e di domani, delinea un’agenda ambiziosa che tocca i pilastri dello sviluppo sostenibile. Tra i punti cardine figurano la transizione ecologica, intesa come gestione delle risorse naturali, e la riduzione dei divari per garantire parità di servizi tra aree urbane e aree interne. Fondamentale resta il supporto ai piccoli Comuni per affrontare la complessità delle sfide odierne.

L’evento di Valdilana non è riservato esclusivamente agli addetti ai lavori. L’invito è esteso a una platea eterogenea che comprende i sindaci e gli amministratori di Comuni e Unioni montane, ma anche il mondo economico attraverso le associazioni e le organizzazioni datoriali. Sono chiamati a contribuire anche le Università, gli studenti e tutti i cittadini interessati al futuro del proprio territorio. La scelta di Valdilana e della storica cornice dell’Asilo Cerino Zegna rappresenta un territorio che ha saputo coniugare tradizione e resilienza montana. Incontrare qui la giunta significa riconoscere il valore di queste esperienze locali. L’incontro di lunedì rappresenterà dunque l’inizio di un viaggio che porterà l’Uncem in tutte le valli piemontesi, con la convinzione che solo stando insieme i territori montani possano vincere la sfida della modernità.

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