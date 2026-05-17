Un’auto contromano in superstrada a Masserano. E’ stata segnalata ieri da alcuni automobilisti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Ma non hanno trovato nessuno. Probabilmente l’automobilista ha preso la superstrada al contrario e accortosi è uscito oppure ha svoltato tornando indietro.

Non si sono comunque registrati incidenti.

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