Attualità
Auto contromano in superstrada a Masserano
La segnalazione da parte di alcuni automobilisti ai carabinieri
Un’auto contromano in superstrada a Masserano. E’ stata segnalata ieri da alcuni automobilisti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Ma non hanno trovato nessuno. Probabilmente l’automobilista ha preso la superstrada al contrario e accortosi è uscito oppure ha svoltato tornando indietro.
Non si sono comunque registrati incidenti.
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