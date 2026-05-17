Attualità
Una subacquea biellese morta all’isola d’Elba
Ieri la tragedia per una 61enne.
Una subacquea biellese morta all’isola d’Elba.
Tragedia ieri a Portoferraio sull’isola d’Elba. Una donna di 61 anni biellese è morta durante una immersione.
È stata colpita da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. Era in compagnia di un gruppo di subacquei.
Inutili i tentativi di rianimazione.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità1 giorno fa
Una 22enne trovata senza vita in un campo
Attualità2 giorni fa
Si masturba davanti alla figlia: condannato 32enne
Circondario3 giorni fa
Manager travolto e ucciso a Miami
Biella3 giorni fa
Officine sotto la lente della polizia
Attualità2 giorni fa