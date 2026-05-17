Una subacquea biellese morta all’isola d’Elba.

Tragedia ieri a Portoferraio sull’isola d’Elba. Una donna di 61 anni biellese è morta durante una immersione.

È stata colpita da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. Era in compagnia di un gruppo di subacquei.

Inutili i tentativi di rianimazione.

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